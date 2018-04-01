Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup ederek haftaya ikinci giren Başakşehir, Akhisarspor'un konuğu oluyor.
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AKHİSARSPOR - BAŞAKŞEHİR
STAT: Akhisar Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 2
AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Serginho, Bilal, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznov
YEDEKLER: Bora, Aykut, Barbosa, Onur, Paulo Henrique, Orhan, Dany, Olcan, Bia, Kadir
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Da Costa, Alpaslan, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Arda, Adebayor
YEDEKLER: Mert, Attamah, Bajic, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Kerim, Egemen, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, şampiyonluk mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Ligde üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk 26 haftada 34 puan topladı.
Son maçında Beşiktaş'ı mağlup eden ve ligde yeniden ikinci sıraya yükselen 53 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Medipol Başakşehir'de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımın bekleri Gael Clichy ile Junior Caicara kart cezaları, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro da sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Clichy ve Caicara'nın yokluğunda savunmada Uğur Uçar ve Alparslan Erdem'e forma verdi. Mossoro'nun yerine ise Arda Turan ilk 11'de forma giyiyor.
ADEBAYOR İLE MAHMUT SINIRDA!
Medipol Başakşehir'de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 28. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da ise karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
10. RANDEVU
Rakibiyle Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 6 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 20 gol gördü.
AKHİSAR STADYUMU
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