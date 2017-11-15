Akhisarspor zorlu virajda

Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, zorlu 4 maçlık periyodunun kendilerini beklediğini söyledi.
Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son hafta iç sahada Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları mağlubiyet kendilerini çok üzdüğünü belirtti.
İç saha performansı ile ligin en iyi takımlarından biri olduklarını ifade eden Buruk, şöyle konuştu:
"Alanyaspor karşılaşması bizim için ağır bir sonuç oldu ama dediğim gibi her hafta yeni bir maç ile yeni bir serüven başlıyor. Bundan sonra önümüzde çok maçımız var. Taktiksel anlamdaki başarımızı böyle maçlarda sergileyemediğimiz zaman biraz zorlanıyoruz. Bu maçta da erken yediğimiz gol özellikle rakip takım hücum hattına baktığımızda da bizi demoralize ettiyse de bundan sonraki haftalarda bu maçlardan ders çıkaracağız."
4 MAÇLIK ZORLU PERİYOT
Buruk, milli maç nedeniyle verilen arada çalışma ve yeniden toparlanma imkanı elde ettiklerini kaydetti.
Beşiktaş maçı ile birlikte zorlu bir 4 haftanın kendilerini beklediğine dikkati çeken Buruk şöyle devam etti:
"Zorlu haftalar oynayacağız. Beşiktaş maçı, ardından Göztepe deplasmanı, sahamızdaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray deplasmanı. Baktığımızda 4 çok zorlu maç bizi bekliyor. En iyi şekilde hazırlanarak, bu maçlarda iyi performansı ortaya koyacağız. İlk yarıyı özellikle istediğimiz puanda bitirmek istiyoruz. Bunun için de deplasman maçlarını galibiyetle dönmemiz gerekiyor. Son üç hafta istediğimiz gibi gitmese de tekrar ayağa kalkmayı istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.