Akranes - FH Hafnarfjördur maçı öncesi rakamlar

İzlanda Kupa Çeyrek Final maçında Akranes ile FH Hafnarfjördur, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Akranes, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 261 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Akranes kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FH Hafnarfjördur sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Akranes önceki hafta FH Hafnarfjördur mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

FH Hafnarfjördur, Akranes karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.