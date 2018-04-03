Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, kısa süre içinde 2. kez Türkiye'de... Sarı-lacivertlilerin seçim sürecinde de ismi sık sık anılan Brezilyalı yıldız, Altınordu Kulübü'nün davetlisi olarak eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Alex, Altınordu'nun düzenlediği U12 Cup turnuvası öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlıyor. Alex'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Altınordu'nun kurduğu felsefeden dolayı başkan ve yönetim kurulunu gönülden tebrik ederim. Bu işi yapmak kolay değil. U12 İzmir Kupası nedeniyle Altınordu'yu tebrik ederim. Umarım yıllarca boyunca bu turnuva devam eder ve bizler de genç yetenekleri izleyebiliriz."

"Futbolda sadece pazar gününü ve sonraki maçı düşündüğümüzden dolayı bu turnuva Türkiye adına gurur verici. Böyle organizasyonların çoğalması gerekir."

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

Aziz Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, "Alex'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu" dedi. Brezilyalı'nın bu açıklamalara cevap verip vermeyeceği merak konusu.

ALEX'İN BOĞAZ PAYLAŞIMI

ALTINORDU'DAN HOŞGELDİN MESAJI

— Altınordu FK (@AltinorduFK) April 2, 2018

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Samet Güzel'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.

Alex bu organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.

Efsane isim, Instagram'da o anları şöyle anlattı: "Bugün duygusal yoğunluğu yüksek anlar yaşadım. 8 sezonluk Türkiye anılarım 1907 Fenerbahçe Derneği’nde dile geldi. Ailem ve kendi adıma, bugün göstermiş olduğunuz sevgi, misafirperverlik ve saygı için yürekten teşekkür ederim."