Amerika’dan 31 Mart’taki Bostancı Gösteri Merkezi konseri için Türkiye’ye dönen Aleyna Tilki, yeniden Amerika yolcusu...

Posta'nın haberine göre, genç şarkıcı, Yıldız Tilbe’nin yeni albümünde seslendirdiği “Yalnız Çiçek” şarkısının klip çekiminin ardından Los Angeles’a uçacak.

MONTAJ VE RENK KURGUSU AMERİKA'DA YAPILACAK

Aleyna Tilki, yönetmenliğini de üstleneceği klibinin montajını ve renk kurgusunu Amerika’da yapacak.