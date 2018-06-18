Genç şarkıcı Aleyna Tilki, nerede çekildiği belli olmayan bir videosuyla yine ilgiyi üzerine toplamayı başardı.

YİNE İLGİYİ ÜZERİNDE TOPLADI

Şarkıcı, yere oturduğu halde görüntülenirken anlaşılamayan sözleriyle takipçilerini de şaşırtmıştı. Tilki, paylaşımına, "Umrumda değil, gitmem" notunu düştmüştü. Tilki'nin garip tutumuna takipçilerinden binlerce eleştirel yorum yapılmıştı.

"KAFALAR PIRIL PIRIL MAŞALLAH"

Bazı takipçileri Tilki'nin sarhoş olduğunu ileri sürerek, "Kafalar pırıl pırıl maşallah, kafası bir milyon, kafa uçmuş" gibi yorumlarda bulunmuştu.

ALEYNA TİLKİ: HERHANGİ BİR MADDEYE İHTİYAÇ DUYMADAN...

Tilki, bir Twitter kullanıcısının "Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Ben de, hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacağım insancıklar görüyorum. Ne acı! Herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var! Ne acı! Onlar, kendi iç kaynaklarını kendilerine yettiremeyenlerdir..."

— Aleyna Tilki (@aleynatilki) June 18, 2018

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı: