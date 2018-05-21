Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNE VE BABASI KİMDİR?

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel özel bir okulda müdür yardımcısı babası Mehmet Tilki ise kızı gibi müzikle ilgileniyor.

Mehmet Tilki ile Havva Öztel çifti geçtiğimiz ocak ayında anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı. Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.