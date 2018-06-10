Meriç Müldür'ün yazısı şöyle:

"Ali Koç yönetiminin ilk operasyonu Sportif Direktör Damien Comolli’yi getirmek oldu. Doğru da yaptılar. Transferi Comolli şekillendirecek. Tabii öncelikle hocanın belli olması lazım. Adaylık startını 1.5 yıl önce veren, transfer çalışmalarına 6 ay önce başlayan yönetimin teknik direktörünü hala açıklamaması daha üçüncü günden eleştiri almaya başladı haliyle. Eleştirileri yadırgamıyorum ama bu işler de kolay olmuyor. Hem de kulübün mali durumu ortadayken..

Uçakları indirmek, çilekleri toplamak kulağa hoş gelse de Fenerbahçe taraftarı dünya yıldızları ile dolu bir kadroyu hayal etse de bir de bunun karşınıza çıkaracağı fatura var. Zaten yönetim de farkında ve bu nedenle de öncelikli konularından biri kulübün mali röntgenini çekmek olmuş. Şu an araştırıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim ki kısa zaman içindeki acil ödemeler için ilk etapta gereken para bile 200 milyon lira...

Teknik direktör konusunda isimler havada uçuşuyor. Taraftarın beklentisi o derece yüksek ki; Arsene Wenger’e burun kıvıran Fenerbahçe taraftarı bile var. Çünkü hemen şampiyonluk istiyorlar. Ali Koç ise “Sabır” diyor, “Bize 5-6 sene lazım” diyerek de altını çiziyor. Aslında; Arsene Wenger belki de tam Ali Koç projesinin teknik adamı.

Bir de sanıyorlar ki böyle isimleri getirmek çok kolay. Bir örnek vereyim...

Aziz Yıldırım yönetiminin gündeminde bir dönem Capello vardı. Buluştular, konuştular. 6 milyon Euro istedi. Rakam kabul edilebilirdi de Capello öyle şeyler talep etti ki...

En başta da 6 futbolcu. Hem de ne 6 futbolcu. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya liglerinde oynayacak, hem de ilk 11 oynayacak. Böyle bir transfer paketinin hesabını varın siz yapın. Bu yükün altından kalkmak kolay mı?

Elbette bir de Aykut Kocaman seçeneği var. Daha doğrusu vardı. Bizim medya Aykut Kocaman’ı istemiyor ve bunun için de yazmak işine gelmiyordu belki ama hocanın az da olsa kalma ihtimali bulunuyordu. Bir yandan taraftarın baskısı, bir yandan medyadaki Aykut Kocaman takıntısı. Süreç uzadıkça baskı arttı, Aykut Hoca’nın şansı azaldı. Kocaman’a sallayanlar şunu unutuyor ki; bu takım geçen sezon sıfır taraftar desteği ile oynamasına rağmen şampiyonluğu bir maçla kaçırdı!

Gelelim Ali Koç-Aykut Kocaman buluşmasına. Görüşme çok samimi geçti. Ali Bey bütün kibarlığıyla anlattı, hocayı dinledi. Semih Özsoy’un da katıldığı toplantıda Ali Koç son noktada şunu söyledi:

“Karar veremiyoruz. Kulübün ekonomisi de iyi değil.”

Bu ifadeden anlıyorum ki yönetim ayağını yere sağlam basmak, taraftarın hayallerine kapılıp hata yapmak istemiyor. Riski en aza indirgemeyi düşünüyor...

Bu anlamda bir seçenek de elbette ki Ersun Yanal. Kulislerde zaten ismi geçiyor. Arzu edilen düzeyde bir yabancı hoca ile anlaşma sağlanamazsa diye... Aykut Kocaman’ın oyun anlayışını beğenmeyen Fenerbahçe taraftarının ne de olsa gözdesi Ersun Hoca. Bir de Slaven Bilic diyorlar."