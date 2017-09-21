Ali Koç, başkanı olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nin töreninde konuşacak

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. yıl kutlamaları için Çırağan Sarayı'nda özel bir tören düzenleniyor. Daha önce Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını duyuran Ali Koç'un, bu özel gecede çarpıcı açıklamalar yapması bekleniyor...

Ali Koç

fenerbahçe

1907 Fenerbahçe Derneği