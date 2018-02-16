Altay, karşılaşmanın oynanacağı tarihi Vefa Stadı'nın zeminindeki sentetik çim çalışmaları nedeniyle son antrenmanlarını kendi tesisleri yerine Gaziemir İlçe Sahası'nda gerçekleştirdi.

EN BÜYÜK HEDEFİMİZ 3 PUAN

Karagümrük'ün iç sahada başarılı bir performans çizdiğini dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, en büyük dileklerinin sakatlık yaşamadan İzmir'e 3 puanla dönmek olduğunu ifade etti.



Sakatlığı bulunan Maksut ve Hüsamettin'in forma giyemeyeceği siyah-beyazlılarda Doğan'ın cezası sona erdi. Hafif sakatlıkları bulunan Furkan ile Ferdi ise takımla çalışıyor. Teknik direktör Taşdemir, hafta içindeki 3-2'lik Niğde Belediyespor galibiyetinde sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmayacak. Genç teknik adam galibiyet golüne imza atan kaptan Murat Uluç'u maç eksiği nedeniyle yine yedek soyunduracak. Altay'da İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Atakan, Ferhat ve Fatih sarı kart sınırında yer bulunuyor.