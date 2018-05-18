Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında ihtiyaçları karşılayan ve güçlü bir savunma sanayisinin gerekliliğinin daha da arttığını söyledi.
Yaşanan gelişmelerin, yerli savunma sanayisinin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığın asgari seviyelere indirilmesinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Demir, "Algı operasyonlarıyla ülkemizin Batı dünyasında imajını zedelemek ve çeşitli kısıtlamalara maruz bırakılmasıyla ilgili adımları görüyoruz. Bu bir kez daha çok net şekilde savunma sanayisinde bağımsız olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor." diye konuştu.
Demir, sektörde yerlilik oranını artırmak istediklerini, ana faktörün ise kritik ürünlerdeki bağımsızlık olduğunu vurguladı. Demir, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışına zırhlı araçlar, hava savunma, roket sistemleri, simülatörler, sahil güvenlik gemileri, askeri haberleşme, komuta kontrol sistemleri ve yazılımları ihraç etmeye başladığını dile getirdi.
Envantere katılan ürünlere de değinen Demir, binin üzerinde Kirpi, 300'erden fazla Cobra ve Ejder Yalçın'ın envantere girdiğini, güdüm kitleri ile termobarik bombaların tedariki projelerinin sürdüğünü, MPT-76 Milli Piyade Tüfeği'nin teslimatlarının devam ettiğini, MPT-55'inde envantere girmeye başladığını anlattı.
Demir, el yapımı patlayıcılarla mücadeleye yönelik teknolojik anlamda her türlü takibin yapıldığını ifade ederek, giderek daha fazla önem kazanan elektronik harp, destek ve taarruz sistemleri projeleri ile yerli ürünlere yönelik sistem ve bileşenlerin geliştirilmesi amacıyla önemli Ar-Ge projelerinin yürütüldüğünü aktardı.
Seri üretim için BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanan Altay tankı projesine de değinen Demir, "Altay tankımızın seri üretim sözleşmesini imzalamak üzereyiz." diye konuştu. Demir, Atak Projesi kapsamında teslim edilen helikopter sayısının da 34'e ulaştığını kaydetti.
İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 ve ANKA'nın terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda etkin biçiminde kullanıldığını anlatan Demir, "Uzun menzilli karadan karaya füze sistemi olan Bora füzemizin teslimat testleri ile alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerimiz olan Hisar-A ve Hisar-O'nun dik atış ve 360 derece koruma özelliği testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.
Demir, meclis üyelerine hitaben ise, şunları söyledi:
"Güçlü Türkiye için üzerimize düşenin, bizden beklenenin fazlasını yapmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sektörümüze yönelik verdiği talimatı bizler mutlaka uygulamak durumundayız. Kendileri hatırlarsanız savunma sanayi konularının şahsi gözetiminde olduğunu özellikle vurgulamışlardı. Nitekim Savunma Sanayii Müsteşarlığını doğrudan kendisine bağlaması sektöre verdiği önemin tartışmasız delilidir. Bu da devletin en üst seviyesinden bizlere gösterilmiş hedefler ve bir anlamda da teşvik olarak algılanmalıdır diye düşünüyorum."
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