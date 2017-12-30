Altın fiyatları için yatırımcıların ve vatandaşların araştırması sürüyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları, dün yükselişle kapandı. Peki bugün altın ne kadar? İşte altın piyasasındaki son durum.
30 ARALIK ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 260,00 lira, Cumhuriyet altını 1.062,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günün kapanışına göre yüzde 1,02 yükselişle 158,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|157,00
|157,20
|158,60
|158,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.035,00
|1.052,00
|1.045,00
|1.062,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|143,00
|147,00
|144,70
|148,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.011,00
|1.031,00
|1.021,00
|1.042,00
|Yarım Ziynet
|506,00
|516,00
|511,00
|521,00
|Çeyrek Ziynet
|253,00
|258,00
|255,00
|260,00
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ABD İLE VİZE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile vize sorununun dün karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalktığını anımsatarak, bu durumun Türk lirası varlıklara olan ilginin artmasına neden olduğunu dile getirdi.
Haber sonrası doların 2 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirten Memiş, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşandığını kaydetti.
Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin bugün de devam edebileceğini tahmin ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 156 liranın destek, dün gördüğü en yüksek seviye olan 158,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Bugün İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu, ABD'de ise veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren Memiş, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ve yılın son işlem gününde sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.
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