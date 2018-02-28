Merkez Bankası'nın verilerine göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7.1 artarak 115.3 milyar dolar düzeyine yükseldi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7.1 artarak 88.4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7.4 artarak 25.3 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası´nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları gibi kalemlerden oluşan döviz yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 0.8 artarak 11.8 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın 7.6 milyar doları anaparadan, 4.2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.1 milyar doları bir ay, 5.1 milyar doları 2-3 ay ve 5.6 milyar doları 4-12 ay içinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8.5 artarak 66.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yürütülen Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards - SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF'nin İşlevsel El Kitabı´nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanıyor.

Aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsıyor.