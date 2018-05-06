Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'nun birçok bölgesinden konut için yoğun talep geldiğini vurguladı.

Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşlara yönelik arz ettikleri konutlara 5-10, hatta 50 katı müracaat aldıklarını bildiren Turan, "İstanbul'da 605 konutumuza yaklaşık 17 bin, Kütahya’da bin 51 konutumuza 8 bin 70, Adana Seyhan’da 88 konutumuza 413, Erzurum Palandöken’de 114 konutumuza bin 827 başvuru yapıldı. Dolayısıyla, yaptığımız konutlardan çok daha fazla talep geliyor. İdare olarak bu talebi karşılamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, özellikle gelişmekte olan ve yeni sanayi sitelerinin inşa edileceği illerden yoğun konut talebinin geldiğini belirterek, bin 600 iş yerini kapsayan sanayi sitesi inşa ettikleri Aksaray'dan yoğun konut talebi geldiğini, burada satışını gerçekleştirdikleri 377 konuta 7 bin 341 başvuru yapıldığını aktardı.

TOKİ'nin Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği projelerle yeni istihdam alanı ve yeni iş olanakları oluşturduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyükşehirlere göçün önüne geçiliyor. Örneğin Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan alt gelir grubundaki vatandaşlarımız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu alan 15-20 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir merkezi olacak. Bu bölge yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek. Karaman’da inşa edip satışa sunduğumuz 54 konutumuza vatandaşlarımızdan 761 kişi başvuruda bulundu."

Diyarbakır’da 808 konuta 9 bin 327 başvuru

TOKİ Başkanı Turan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörün yıktığı alanları yeniden inşa ettiklerini belirterek, terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattıklarını bildirdi.

Şırnak'ta ve Diyarbakır'da yapımını tamamlanan konutları teslim ettiklerini aktaran Turan, bölgede satışa sundukları konutlara 5-10 katı müracaat geldiğini, geçen aylarda satışa sunup kurasını yaptıkları 808 konuta 9 bin 327 başvuru yapıldığını kaydetti.

İstanbul'da 605 konuta 16 bin başvuru

İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa ettikleri 605 konuta yoğun bir başvuru geldiğini vurgulayan Turan, söz konusu konutlara 10 gün içinde toplam 16 bin 161 başvuru yapıldığını, bu başvuruların içinde 667 engelli ile 262 şehit ailesinin bulunduğunu belirtti.

Turan, ayrıca İstanbul Şile'de 20 Nisan'da kurasını yaptıkları 103 konuta da 882 vatandaşın başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Trabzon Pelitli’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettikleri 41 konuta 893 vatandaşın başvuruda bulunduğunu aktaran Turan, konut kurasını 29 Ocak'ta gerçekleştirdiklerini, Trabzon’un yöresel mimarisine uygun olarak bina cephelerinde ahşap kaplamalar, zemin kat seviyesinde ise taş kaplamalar kullandıkları projede ayrıca cami ve ticaret merkezi bulunduğunu aktardı.

"Nüfusu dikkate alarak planlama yapıyoruz"

Ergün Turan, şehirlerde konut inşa ederken şehirlerin mevcut ve gelecekteki nüfuslarını dikkate alarak planlama yaptıklarını belirterek, böylece gelecek yıllarda oluşacak konut ihtiyacının karşılanması konusunda önemli bir adım attıklarını vurguladı.

İnsanları konut sahibi yaparken göç sorununa da çözüm getirdiklerini kaydeden Turan, "Vatandaşlarımızı kendi şehirlerinde ev sahibi yaparak göçü de doğal yolla engelliyoruz. İnsanın şehirle en önemli bağı, orada ev sahibi olmasıdır. Şehirlerimizde insanlarımızın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacı karşılanırsa göçün önüne geçilir. Şehirlerimizin planlı konut üretimiyle gelişimi sağlanarak, yeni yaşam alanları oluşturarak göç önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'nin 38 ilde 8 bin 327 konutu satışta

TOKİ Başkanı Turan, ağırlıklı motivasyonlarının TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirterek, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, geçen yıl yapılanların ise yüzde 98'inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu aktardı.

Şu anda 38 ilde 8 bin 327 konutun açık satışta olduğunu kaydeden Turan, projelere göre farklılık gösteren konut fiyatlarının 67 bin liradan, taksitlerin ise 269 liradan başladığını bildirdi.