SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras

ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16

MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Tyus 8, Dibartolomeo 5, Cole 7, Bolden 5, Parakhouski 14, Jackson 18

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-67

THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 19'uncu mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ise 13'üncü galibiyetini elde etti. Temsilcimiz Anadolu Efes'in bu sonuçla birlikte matematiksel olarak da Play Off'a kalma şansı kalmadı.