Amerika merkezli araştırma şirketi Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından paylaşılan bir rapora göre, Android kullanıcıları iOS kullanıcılarına göre kullandıkları mobil işletim sistemlerine daha sadık.

Şirket tarafından yapılan araştırmalara göre Android kullanıcılarının %89 ile %91 arasında değişen kısmı Ocak 2016 ile Aralık 2017 arasında Android'den vazgeçmedi. Aynı zaman zarfında iOS kullanmaya devam eden kullanıcı kitlesi ise %85 ile %88 bandında kaldı. Bu rakamların ortaya çıkardığı sonuç ise Android kullanıcıları, mobil işletim sistemlerine daha sadık ve değiştirme konusunda daha az istekli.

Bu konuya ilişkin bir açıklama yapan CIRP kurucu ortağı Josh Lowitz, "Google 2014 yılından itibaren Android'de çok önemli düzeltmelere gitti. Bunun meyvesini hızlıca almaya başlayan şirket Android ve iOS'un birbirine yakınlaşması ve git gide daha benzer hale gelmesini de fırsat bilerek kullanıcılarını elinde tutmayı başarıyor. Bunun yanı sıra Android kullanıcılarının onlarca farklı marka tercihi yapabilmeleri ve marka değişikliklerinden etkilenmemeleri de onların sistem değişikliğine gitmemesini sağlıyor." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte iOS ve Android platformlarının birbirinden kullanıcı kazanmasının oldukça zor olduğuna da değinen Lowitz, Apple ve Google'ın artık kullanıcı kazanmaktan ziyade, eldeki kullanıcılara satacak yerin ürünler geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.