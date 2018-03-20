Akıllı telefon pazarı her yıl 1,5 milyar civarında yeni cihaz sevkiyatı yapıyor ve bu pazarda rakiplere üstünlük sağlamanın yolu yeni özellikler geliştirmekten geçiyor. Dev bir Ar-Ge bütçesine sahip olan Apple, genellikle bu alanda bir adım önde kalmayı başarıyor.
Akıllı telefonlarda parmak izi okuyucusunu ilk kullanan telefon iPhone 5s, eylül 2013’te piyasaya sunulmuştu. Apple’ın en büyük rakibi Samsung’un bu özelliğe yanıtı ise bir sonraki yılın nisan ayında satışa sunduğu Galaxy S5 olmuştu. Diğer üreticiler de Samsung’u takiben bu özelliği cihazlarına eklemişlerdi.
Reuters’ın parça üreticilerinden aldığı bilgilere göre, Apple 3B yüz algılama özelliğiyle bu sefer rakiplerine en az iki yıl fark attı.
Apple, 3B algılama teknolojisi için gerekli sensörleri geliştiren firmalarla yaptığı bağlayıcı anlaşmalarla, diğer üreticilere çalışacak iş ortağı bırakmadı. Parça üreticileri Viavi Solutions, Finisar Corp ve Ams AG, parça üretimindeki dar boğazlar nedeniyle 3B algılama teknolojilerinin yaygınlaşmasının bir sonraki yıla kalacağını tahmin ediyor.
Pazarın iddialı oyuncularından Çinli Huawei ve Xiaomi, parça üretimindeki kısıtlar nedeniyle geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone X’un 3B algılama özelliğine ancak önümüzdeki yıl yanıt verebilecek.
Android üreticileri, Apple’ın Face ID donanımına benzer bileşenler geliştirmek için yüzey algılaıycı lazer ürettirebilecekleri iş ortakları bulamıyor. Üreticiler halihazırda Apple’dan gelen yüksek talebi karşılamak için çalışıyorlar.
Bu yıl içerisinde 3B algılama kabiliyetlerine sahip bazı Android’li modeller ortaya çıktı. Hatta geçtiğimiz yıl satışa sunulan Asus ZenFone AR isimli telefonun ana odağı da bu özellikti ancak bu cihazların yüz tanıma sensörlerini iPhone X’daki gibi kullanmadıkları belirtiliyor.
Gartner araştırma şirketi, daha doğru yüz tanıma, güvenli biyometrik ödeme, jest algılama, gelişmiş m-ticaret ve oyun deneyimlerini akıllı telefonlara getirecek olan 3B yüz algılama teknolojisinin 2021 yılında piyasadaki telefonların yüzde 40’ında yer alacağını tahmin ediyor.
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