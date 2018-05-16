Angelholms FF - Torns düellosu

İsveç 1.Lig Güney maçında Angelholms FF ile Torns, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Angelholms FF 10 puanla 7. sırada, Torns 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Angelholms FF son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Torns, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Angelholms FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Torns sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Angelholms FF son hafta oynanan Torns maçında 4-1 kazandı.

Torns, Angelholms FF karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Angelholms FF, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Torns, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Torns, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.