HT Magazin'de yer alan habere göre, Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında velayet nedeniyle uzun süredir soğuk rüzgârlar esiyor. People Dergisi’nde yer alan habere göre, geçen hafta Los Angeles’ta görülen mahkemede Brad Pitt’in Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Vivienne ve Knox ile zaman geçirmesine izin verildi.

Bunun üzerine 54 yaşındaki ünlü aktörün Babalar Günü’nü çocuklarıyla Londra’da geçirdiği öğrenildi. Bu sıralar Maleficent 2 filminin çekimleriyle meşgul olan Angelina Jolie’nin yanında olan çocuklar babalarıyla buluştu.

Yakın bir kaynak, “Brad her zaman harika bir baba oldu. Angelina hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadı. Fakat çocukların kendisiyle zaman geçirmek istememesi nedeniyle Brad kendisini suçluyor” diye konuştu.