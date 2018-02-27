ABD merkezli medya devi Comcast, ünlü medya patronu Rupert Murdoch'un FOX kanalına rakip olmak için Sky grubuna 22.1 sterlin yani 31 milyar dolarlık nakit satın alma teklifinde bulundu.
NBC, CNBC, Universal Film ve Dreamworks gibi markaların sahibi olan ve halihazırda Britanya'da 1300 çalışanı bulunan Comcast grubu Sky için hisse başına 12.5 sterlin teklif ediyor.
Fox ise hisse başına 10.75 pound, toplamda 26 milyar dolar karşılığında Sky ile aralık ayında anlaşmıştı. Anti kartel yasaları nedeniyle onayda olan teklif için yasal çözüm bulunduğu belirtiliyordu.
2014 yılında Time Warner için 42.5 milyar dolar teklif eden ancak ABD yasalarına takılan Comcast ise daha yüksek teklifle Sky'ı almak için iddialı. Sky hisseleri Comcast teklifi sonrasında yüzde 16 arttı.
10 YIL GARANTİ VERMİŞTİ
Comcast firmasında başkanlık ve CEO görevini yürüten Brian Roberts, "Sky seçkin bir şirket. 23 milyon müşterisi var ve Büyük Britanya, Almanya ve İtalya'da lider konumda." dedi.
Sky'ın teknolojiyi kullanma biçimi nedeniyle istikrarlı bir yenilikçi olduğunu ve televizyon izleme deneyimini fantastik hale getirdiğini söyleyen Roberts, şirketin haberlere ve programcılığa olan yatırımlarının gurur verici olduğunun ve çok güçlü, yetkin bir idari ekibe sahip olmalarının altını çizdi.
Firma bu sayede uluslararası gelirlerin payını yüzde 9'dan yüzde 25'e çıkaracağını düşünüyor.
Murdoch'un sahibi olduğu 21st Century Fox şirketi İngiltere merkezli Sky'ın yüzde 39'unu elinde bulunduruyor. Murdoch, kalan yüzde 61'lik kısmı satın almak için 15 milyar dolarlık teklifini 26 milyar dolara çıkararak anlaşmaya varmış ve Sky News kanalının 10 yıl boyunca yayın hayatına devam edeceğinin garantisini vermişti.
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