ABD’li teknoloji devi, AirPort Express, AirPort Extreme ve AirPort Time Capsule isimli kablosuz yönlendiricilerinin stokları bittikten sonra yeniden üretilmeyeceğini duyurdu.

Apple, 2016 yılında bu ürünleri geliştiren departmanını kapatmış ve o günden bu yana kablosuz ağ yönlendiricisi geliştirmemişti.

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99 ile 299 dolar arasında fiyatlara sahip olan Apple yönlendiricileri, şirketin asla en büyük işlerinden birisi olmamıştı. Google ve Eero gibi şirketlerin daha gelişmiş yeni router teknolojilerine yönelmeleriyle, AirPort ürünleri de rekabetin dışında kalmıştı.