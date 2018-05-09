Güvenlik güçleri sık sık Apple’ın kapısını çalarak, şüphelilerin kilitli iPhone’larının şirket tarafından açılmasını talep ediyor. Bu konuda isteksiz olan Apple’ın yeni bir özellikle 7 gün boyunca kilitli kalan cihazlardan USB üzerinden veri transferini devre dışı bırakacağı söyleniyor. USB transferlerinin yeniden devreye girmesi için telefon kilidinin parolası kullanılarak açılması gerekecek.

ElcomSoft’tan Oleg Afonin tarafından iOS 11.4’ün beta kodunda fark edilen yeni özellik, cihazların ekranı 7 gün boyunca kilitli kaldığında Lightning yuvasını devre dışı bırakıyor.

USB Restricted Mode (USB Kısıtlama Modu) adı verilen özellik, kablo yuvasının veri aktarım özelliğini devre dışı bırakırken, telefonun ya da tabletin şarj edilebilmesine olanak tanıyor.