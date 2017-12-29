Web sitesinden yaptığı açıklamayla pil konusunu kötü yönettiğini kabul eden teknoloji devi, müşterilerinin "sadakatini idrak etmek ve Apple'ın niyetinin kötü olduğunu düşünen herkesin güvenini yeniden kazanmak için" bir dizi değişiklik yapacağını söyledi.

Kısa süre önce yeni telefonu iPhone X'in 6.099 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan şirket, ABD için iPhone 6 ve sonrası modellerin pil değişim fiyatını 70 dolardan 29 dolara indireceğini belirtti.

Apple, ayrıca iOS işletim sistemini de iPhone pilinin sağlık durumunu gösterecek şekilde güncelleyecek. Böylece kullanıcılar pilin telefon performansını etkilediğini görebilecekler.

Açıklamadaki "Bazılarınızın Apple'ın sizleri yarı yolda bıraktığını düşündüğünüzü biliyoruz. Özür dileriz." ibaresi dikkat çekti.

Bu ay başında internette yayımlanan testlerden sonra, Apple, 20 Aralık'ta pil problemleri olan telefonların performansını yazılım ile düşürdüğünü kabul etmişti. Kullanıcılara haber vermeden yapılan bu değişiklik ise büyük bir kızgınlık dalgasının oluşmasına sebep oldu. Birçok kişi Apple'ın bu habersiz değişikliği insanları yeni iPhone'ları satın alması için yaptığını düşündü.

Fransa'da kanuna karşı olan "planlı eskitme" yaptığı iddiasıyla resmi bir şikayete konu olan şirket, şu anda Kaliforniya, New York ve Illinois'de kendisine bu konuda açılan 8 dava ile de karşı karşıya. Bunlardan bir tanesinde 1 trilyon dolar talep ediliyor. Şirketin değerinin ise 2018'de 1 trilyon dolara ulaşması beklendiği düşünülürse, davaların boyutları da anlaşılabilir.

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