Apple ve (RED) bu sene bağış rekoru kırdı

(RED), 2006’daki kuruluşundan bu yana tüm dünyada HIV ile yaşayan 37 milyondan fazla insana yardım etmek için yorgunluk nedir bilmeden çalıştı. Bu Dünya AIDS Günü’nde, Apple Global Fund için toplanan 30 milyon ABD dolarının üzerindeki rekor bağış topladığı seçtiğimiz yılı kutluyor.

Bu tutar, HIV virüsünün annelerden yeni doğan çocuklara aktarılmasını önleyen ARV ilaçlarının 144 milyon gün verilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz 11 yıl içinde, Apple yaşam kurtaran bu ilaçların hastalara 475 milyon gün boyunca verilebilmesini sağlayacak kadar ürün satın aldı.

“Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle kurdukları bağlantı müşterilerimizin AIDS’siz bir nesil yaratma çabalarımıza katkıda bulunmalarını kolaylaştırıyor” diyen Apple’ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimler Başkan Yardımcısı, ardından şunları ekledi.

“HIV virüsünün annelerden doğmamış çocuklara geçmesini engellemek için (RED) ile yaptığımız ortak çalışmada en çok yardıma ihtiyaç duyulan alanlarda şimdiden ciddi bir ilerleme gözlüyoruz. Yaşamsal öneme sahip bu çalışmalarımıza mücadeleye devam etmeye ve gelecek kuşaklara katkıda bulunmaya kararlıyız.”





Apple geçtiğimiz 11 yılda Global Fund’a 160 milyar doların üzerinde katkıda bulundu.

(RED) kurulduğundan bu yana Global Fund için 500 milyon doların üzerinde yardım topladığı bugün çok önemli bir dönüm noktasını kutluyor. Bu toplanan paralarla, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde önleme, test, tedavi, danışmanlık ve bakım hizmetleri sunan Global Fund programları finanse edildi.

“Apple’ın AIDS ile mücadeleye yaptığı katkının bir benzeri daha yok. Bu katkı milyonlarca kişinin hayatını etkileyen Global Fund için topladıkları 160 milyon dolarla sınırlı değil, bu sorunu her zaman gündemde tutmak için büyük bir farkındalık, enerji ve dikkat sağlıyorlar,” diyen (RED) CEO’su Dugan şunları ekliyor: “Bize verdikleri kesintisiz destek azımsanamaz. Bu hastalığı yok etmek için yarım milyar dolar toplama hedefine ulaşmamızda (RED)’e yardımcı olan tüm Apple çalışanlarına teşekkür ederiz.”

Dünya AIDS Günü’nde, App Store müşterileri tüm dünyada yeni bir Bugün sekmesi görecekler.

Bugün, 20,9 milyon kişi yaşam kurtaran ilaçlara erişebiliyor. 2016 sonunda bu sayı 19,5 milyon iken, 2000 yılında sadece 700.000’di. HIV ile yaşayan ve tedavi gören hamile kadın oranında da büyük bir artış görüldü: Bu oran 2010’da %47 iken 2016’da %76’ya yükseldi. 2005’te, her gün 1.200 bebek HIV virüsüyle doğuyordu. Bugün, bu sayı 400’e düştü ve UNAIDS 2020’ye doğru sıfıra yaklaşacağını ve 2030’dan önce AIDS’in yok olacağını öngörüyor.

2017 Dünya AIDS Günü’nde Apple müşterilerinin ortak gücünden yararlanmak için, 400’den fazla Apple mağazası hafta boyunca kırmızı renkli bir Apple logosu kullanacak ve perakende mağazalarında, online olarak veya uygulama içinde yapılacak her Apple Pay işlem için Apple Global Fund’a bir ABD doları bağış yapacak.

Tüm dünyada App Store’u ziyaret eden kullanıcılar, Bugün sekmesinde geliştiricilerin (RED)’i nasıl desteklediklerini gösteren sahne arkası hikayeleri de dahil olmak üzere bu konuya özel hikayeler bulacaklar. Oyun geliştirici King de, popüler oyunlar Candy Crush Saga, Candy Crush Jelly Saga ve Candy Crush Soda Saga’nın, tüm uygulama içi satın alma gelirleri Global Fund’a gidecek sınırlı sayıda sunulacak paketlerini oluşturuyorlar.

apple

apple ve red

Red

(red)

dünya aids günü