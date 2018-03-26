ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple’ın Apple Watch’a yeni özellikler kazandıracak yeni patentini yayınladı.

Onaylanan patent, Apple Watch’a Face ID ve diğer uygulamalar için kullanılabilecek bir ön kameranın yanı sıra, saatin kayışına kullanıcının bileğinin eksenel yönelimini algılayabilecek özelleştirilmiş sensörler eklenebileceğini belirtiyor.

Eksenel yönelim, kullanıcının beyzbol sopası, basketbol topu, golf sopası ya da ağırlık gibi aksesuarlı sporlarda gösterdiği performansın Apple Watch tarafından algılanabilmesine olanak tanıyacak.

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Apple, söz konusu patent başvurusunda Face ID’den yalnızca ‘kullanıcı doğrulama’ ibaresiyle bahsediyor. Patently Apple sitesinin dikkat çektiği bir ayrıntıya göre, patentteki çalışmaların dayandığı 2016 yılında iPhone X henüz piyasaya sunulmadığından, şirketin Face ID ismine yer vermekten kaçındığı tahmin ediliyor.

Söylentiler, Apple’ın haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacağı yeni Apple Watch modelinin patentte bahsi geçen Face ID ve diğer teknolojilere sahip olacağı yönünde.

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