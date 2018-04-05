57 yaşındaki Avustralyalı kadın Myrna Nilsson, 2016 yılında öldürüldüğünde Apple Watch akıllı saati bileğindeydi. Maktulün gelini Caroline Nilsson, olayın ardından polise yüzleri maskeli bir grup adamın geldiğini ve kendisini bağladıktan sonra Myrna’yı kaçırdıklarını söylemişti.

Caroline’in hikayesine inanmayan polis, saldırıyı planlayanın Caroline olduğunu kanıtlamak için kurbanın akıllı saat verilerinden faydalandı.

Avustralya polisi, Myrna’nın akıllı saati tarafından toplanan verilerden, yaşlı kadının eve gelir gelmez tuzağa düşürüldüğünü ve Caroline’ın iddia ettiğinden saatler önce hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

TUZAK

Genç kadın polise verdiği ifadede, kayınvalidesinin bir grup adam tarafından arabayla takip edildiğini ve 20 dakika boyunca evin dışında tartıştıklarını söyledi. Kadın ayrıca, Myrna’nın öldürülüşünü duymadığını çünkü o sırada kapısı kapalı olan mutfakta bağlı olduğunu belirtti.

Polis kayıtları, Caroline’ın gece 22:00’da evden sarsılmış şekilde çıktığını gören bir komşunun ihbarı üzerine asayiş memurlarının olay yerine gittiğini kayıt altına aldı.

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Caroline’ın iddiasına göre saldırganlar onu mutfakta bağlı bıraktılar. Evi terk etmelerinin ardından iplerden kurtularak evden çıktığını belirten kadın, Myrna'yı ölü bulduğunu söyledi.

BBC’ye göre savcı Carmen Matteo, Apple Watch verilerinin yaşlı kadının kendi evinde planlanmış bir tuzağa düşürüldüğünü kanıtladığı görüşünde.

57 yaşındaki Myrna Nilsson, eylül 2016’da Valley View, Adelaide’daki evinin çamaşır odasında ölü bulunmuştu.

KANIT

Savcı Matteo, “Apple Watch’tan elde ettiğimiz önemli bir delil, davalının (Caroline) polise verdiği ifadesinde yalan söylediğini kanıtlıyor.” dedi.

Savcı, Apple Watch’un kalp ritmi ölçme özelliğine bakarak, yaşlı kadının 18:38’de saldırıya uğradığını ve 18:45’te öldüğünü fark ettiklerini açıkladı.

Davayı gören sulh hakimi Oliver Koehn’in Apple Watch verilerini delil olarak kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor ancak savcı Matteo, bu verilerin Caroline’ın yalan söylediğini ve saldırıdan 3 saat sonra evden çıktığını kanıtladığına dikkat çekiyor.

Hakim Koehn, Caroline Nilsson’ın kefalet talebini “savcılık makamının güçlü kanıtları” nedeniyle reddetti. Dava temmuz ayında devam edecek.