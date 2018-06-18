Sürücüsüz araç üretme konusunda ciddi düşünen Apple, büyük bir hamle yaptı. The Information’ın haberine göre, önemli bir otonom uzmanı olan Jaime Waydo’nun Apple’ın kadrosuna katıldığı resmi ağızlar tarafından doğrulandı.

Parlak kariyeri ile dikkat çeken Jaime Waydo, Google’ın sürücüsüz otomobil teknolojisine yoğunlaşmış bir şirketi olan Waymo’da sistem mühendisliğinin başında görev yapıyordu. Otonom araç konusunda derin bir bilgisi ve deneyimi olan Waydo, buradan önce de uzun bir süre NASA’da görev yaptı.

Sürücüsüz araç konusunda uzun süredir ağzını sıkı tutan Apple, son zamanlarda yaptığı hamlelerle bu sektöre ilgisi olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz Nisan ayında Apple, yine Google’ın kıdemli yapa zeka yönetici John Giannandrea’ı kadrosuna katmıştı.