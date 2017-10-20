Araç değer kaybı nasıl alınır? Araç değer kaybı başvurusu

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan’nın haberine göre maddi hasarlı kazalarda aracın piyasa değeri düşüyor. Alıcı, kazalı diye düşük fiyat teklif ediyor ve mecburen araç düşük fiyata satılıyor.
Buna ‘araç değer kaybı' deniyor. Bu kayıp tazmin edilebiliyor. Değer kaybı, kazaya karışan diğer araç sahibinin sigortasından talep edilebiliyor. Ancak çoğu kişi hakkını bilmediğinden zararı çekiyor.
2015'TE DEĞİŞMİŞTİ
Yasaya göre; araç değer kaybı, karşı tarafın trafik sigortasını yaptırdığı acentadan 2 yıl içinde talep edilebiliyor. Karşı taraf kazaya karışıp kaçmışsa bu durumlarda zaman aşımı bu kişinin tespit edildiği tarihten başlıyor. Örneğin; 6 ay sonra tespit edilirse o tarihten itibaren 2 yıl ekleniyor. Ancak çoğu kişi bu hakkını bilmeden aracını sattı.
1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre; kaza tarihi ile sigortaya ihbar tarihi arasında aracını satmış olan kişiye ‘değer kaybı' tazminatı ödenmiyordu. Bir başka ifadeyle aracını zarara satanlar sigortadan tazminat talep edemiyordu.
ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?
Danıştay'ın yeni aldığı bir karar kazaya karışıp araç değeri düşen ancak, aracını elden çıkarmışların imdadına yetişti. Danıştay, 2015'teki düzenlemenin yürütmesini durdurarak, aracını satan kişilerin de değer kaybı tazminatı alabilmelerinin önünü açtı (itiraz no: 2017/176). Avukat Hakan Tokbaş, “Artık aracı satanlar 2 yıl içinde karşı tarafın sigortasından tazminat isteyebilir” dedi.
Aracın değer kaybı hesaplanırken, o günkü şartlardaki emsal ikinci el değerine bakılıyor. Kazadan önce aracın değeri, modeli, üretim yılı, kilometresi, tamir edilen parçanın özelliği ve hasar oranı dikkate alınıyor. Bu duruma göre aracın kazalı piyasa değeri bulunuyor. Sonra aradaki fark hesaplanıyor. Ortaya çıkan rakam değer kaybı oluyor. Sigorta bu değeri ödüyor.
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