Arda Turan Barcelona'da satılık listesine kondu - Galatasaray transfer haberleri

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, kadroda istenmiyor! Teknik direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği ve bu sezon forma şansı tanımadığı milli futbolcu satılık listesine kondu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ajax'ın genç stoperi Matthijs de Ligt ve Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho için kaynak yaratmak isteyen Katalan ekibi, Arda Turan, Rafinha ve Denis Suarez'i satma kararı aldı. Söz konusu haberlerde şu ana kadar bu 3 isimle ilgili ayrılık planları yapıldığı belirtildi. Rafinha’nın yaşadığı sakatlıklara, Denis Suarez konusunun karmaşık olduğuna dikkat çekilirken, takımda şans bulamayan Arda Turan’ın ise işleri kolaylaştırmadığı vurgulandı.

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, yayıncı kuruluşta Arda Turan konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. Hırvat çalıştırıcı, “Arda Turan, haberlerini gazeteden okuyorum ama geçen yazdan bu yana kulüp içinde hiçbir şey konuşmadık. Türk futbolu için önemli bir oyuncu, iyi bir futbolcu ve karakteri de çok düzgün. Arda konusuyla ilgili kararı başkanımız verecek ama benim sevdiğim istediğim bir futbolcu” ifadelerini kullanmıştı.