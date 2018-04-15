Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, Mariano ve Adebayor (k.k.)'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğunu devraldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı kulüpte kaptanlık yapan Arda Turan Türk Telekom Stadı'na 2 bin 522 gün sonra Başakşehir formasıyla dönerken sarı-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisini çekti. Sporx'in haberine göre Arda ile Hasan Şaş arasında devre arasında soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulunan Arda Turan, tepkilerini koridorda da sürdürdü. Arda Turan'ın hakeme "Önce insan olun" şeklinde bir söylemde bulunduğu ve bunun üzerine sarı kart gördüğü bildirildi. Öte yandan Arda Turan ile Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş arasında gerginlikler yaşandığı, bu gerginliğin bağrışmalara kadar gittiği kaydedildi.