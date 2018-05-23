HT Magazin'de yer alan habere göre, People Dergisi’ne konuşan bir kaynak, ay başında 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrıldığını duyuran şarkıcının komedyen Pete Davidson’la yeni bir ilişkiye başladığını söyledi.

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