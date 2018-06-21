DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇININ CANLI ANLATIMI

2018 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçlarında Arjantin ile Hırvatistan, tarihlerinde 5. kez karşılaşıyor. D Grubu'nda ilk maçında Nijerya'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 3 puanla lider durumda bulunurken, İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin 1 puana sahip.

ARJANTİN - HIRVATİSTAN

STAT: Nizhny Novgorod Stadı

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT 1

ARJANTİN: Caballero, Otamendi, Mercado, Tagliafico, Salvio, Enzo Perez, Mascherano, Acuna, Meza, Agüero, Messi

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic

TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic

REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜN

Arjantin ile İzlanda arasında geride kalan 4 maça bakıldığında Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü görülüyor. Oynanan müsabakaların 2'sini Arjantin kazanırken, Hırvatistan'ın 1 galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Arjantin 5 gol atarken, Hırvatistan 3 kez fileleri havalandırdı.

İLK MAÇTA GOL YOK

İki takım arasındaki rekabetin ilk maçından gol sesi çıkmadı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 4 Haziran 1994'te oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Rekabetin ikinci karşılaşması ise ilk ve tek resmi maç olma özelliğini de taşıyor. Müsabaka, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998'deki Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı. Arjantin, o mücadeleyi 1-0 kazandı.

Üçüncü maç ise İsviçre'nin Basel şehrinde 2006 yılında oynandı. Hırvatistan, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Arjantin ile Hırvatistan arasındaki son müsabaka ise 12 Kasım 2014'te İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Bu kez Arjantin, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

ARJANTİN 79. MAÇINDA

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor.

Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan Güney Amerika temsilcisi, Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Dünya Kupası'nda bugüne kadar 78 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 85 gol gördü.

HIRVATİSTAN 18. KARŞILAŞMASINDA

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, daha sonra yer aldığı 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 23 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 26 Haziran (TSİ: 21.00): İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)

> 26 Haziran (TSİ: 21.00): Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

ARJANTİN

İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Arjantin Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Rusya'nın yolunu tuttu.

Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan Arjantin, 28 puan toplayarak Brezilya ve Uruguay'ın ardından 3. oldu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles ve Gabriel Batistuta gibi birçok isimle dikkatleri çeken Arjantin'in Rusya 2018 kadrosunda da yıldız oyuncular yer alıyor.

Kaleci Sergio Romero'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak Arjantin'in savunmasında Hebei China Fortune'da görev yapan tecrübeli Javier Mascherano ile Manchester Cityli Nicolas Otamendi öne çıkıyor.

Orta sahada Sevillalı Ever Banega'nın sorumluluk üstleneceği takımın hücum hattında ise yıldız futbolcular dikkati çekiyor. Arjantin Milli Takımı'nda Barcelonalı Lionel Messi, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria, Manchester Cityli Sergio Aguero ile Juventuslu Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala, rakiplerin korkulu rüyası haline gelebilecek hücum hattını oluşturuyor.

Arjantin'in Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 7 kez havalandıran Messi yaptı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Ev sahipliği yaptığı 1978'deki turnuva ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

HIRVATİSTAN

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı, Fransa 1998'de elde ettiği üçüncülük başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.

Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.

Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.

Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.

Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.

Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması