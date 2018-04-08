Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

METİN DE BAŞKASINI VURUYOR

Cuma akşamları reyting rekorları kıran dizide Tekin'e oynanan oyunu çözmek için büyük uğraş veren ağabeyi Metin de boğuşma esnasında yanlışlıkla başkasını vuruyor.

HÜSNÜ ÇOBAN ŞOKTA

Yeni bölüm fragmanında iki oğlu da ellerinden kayıp giden Hüsnü Çoban ise neye uğradığını şaşırıyor. Dizinin yeni bölümü 13 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak.