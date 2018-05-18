Ascoli - Brescia düellosu

İtalya Serie B maçında Ascoli ile Brescia, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Ascoli 45 puanla 18. sırada, Brescia 47 puanla 15. sırada bulunuyor. Ascoli son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brescia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 142 kodlu maçı oynayanlar; Ascoli galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Brescia galibiyet oranı 2.70. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Ascoli önceki hafta Ternana mücadelesinde 1-2 yenildi.

Brescia ise Trapani karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Ascoli, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 24 gol yedi.

Brescia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Brescia, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.