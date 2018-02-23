HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oryantal, bebek soruları üzerine, “Seneye anne olmak istiyorum. Anne olunca oryantalliği bırakıp televizyon programı yapmak istiyorum” dedi.

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