Eski Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins oyunu için bugün içerisinde özel bir mod yayınlanacak. Discovery Tour adı verilen mod ile Assassin's Creed Origins sahipleri, oyundaki görevlerden ve tehlikelerden bağımsız olarak Eski Mısır'ı keşfetmeye çıkabilecek.

Ubisoft imzası taşıyan ve geçtiğimiz ekim ayında satışa sunulan Assassin's Creed Origins, Eski Mısır'a ait kalıntılardan ve belgelerden yola çıkılarak son derece gerçekçi bir Eski Mısır resmetmişti. İskenderiye'den Nil Nehrine, Giza piramitlerinden Sfenks'e kadar sayısız bölge ve yapının dahil olduğu Assassin's Creed Origins'de, keşfedilmesi gereken dev bir Eski Mısır bulunuyor.

Bugün itibarıyla Assassin's Creed Origins sahiplerinin ücretsiz erişeceği mod, ayrıca oyundan bağımsız olarak da 15.99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.