Kimsenin hayatını kaybetmediği ümidiyle saldırı bugünden sonra daha çok konuşulacak. Saldırı münferit bir olay olması muhtemel bile olsa Amerika’daki silah lobisinin gücü ve YouTube’un genişleyen uygulaması düşünüldüğünde ortaya yeni bir tartışma çıkmasına ve yeni komplo teorilerinin üretilmesine neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz.

İlk açıklamalara göre 4 ya da 5 yaralanın hastaneye kaldırıldığı açıklandı ancak hastaların durumuyla ilgil bilgi verilmedi. Görgü şahitlerinin verdiği bilgilerden yola çıkarak saldırganın YouTube’a dışardan girmediği, zaten içeride olduğu, saldırganın acımasızca ateş ettiği, ölü ve yaralıların olduğunu iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Google'un sahibi olduğu YouTube, uygulama çerçevesinde ateşli silahlar, yüksek kapasiteli şarjör ile susturucu gibi silah aksesuarının yapımını ve montajını anlatan içeriklere 22 Mart’ta kısıtlama getirmişti. Yasağın aynı zamanda silah ve aksesuarlarının satışıyla ilgili içeriklere de uygulanacağı açıklanmıştı.

Esasen YouTube, ateşli silahlarla ilgili kısıtlama uygulamasına geçtiğimiz yıl, yapılan şikayetler üzerine ateşli silahlarla ilgili reklamları video kategorilerinden çıkararak başlamıştı.

Uzun süredir özellikle okullarda yaşanan silahlı saldırılar sonrasında Amerika’da YouTube’a karşı silah ve bomba yapımıyla ilgili videolar nedeniyle eleştiriler yapılıyordu.

Bugün saldırıya uğrayan YouTube'da "nasıl silah yapılır" araması, milyonlarca video ile sonuçlanıyor. Bugünden sonra YouTube’da silahlarla ilgili videolara karşı nasıl bir yaklaşım uygulanacağı da merak konusu olacak.

Hatırlanacağı üzere Genelkurmay Başkanlığı'nın, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler Youtube tarafından "şiddet barındırdığı" gerekçesiyle silinmiş, ancak gelen tepkiler sonrası video tekrar yayına girmişti.

YouTube daha sonra yaptığı açıklamada kullanıcılar tarafından işaretlenen içeriklerin kaldırılması sırasında yanlışlıkla videonun kaldırıldığı ancak durum fark edildiğinde gerekli adımların atıldığı belirtilmişti.