Atiker Konyaspor, Ömerovic'i göreve getirmek istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömeroviç’e sürpriz teklif...



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor yönetimi Ömeroviç’e teklifte bulundu. Bu sürpriz gelişme sonrasında Ömeroviç’in durumu teknik direktör Aykut Kocaman’ın onay vermesi halinde netleşecek.

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Atiker Konyaspor