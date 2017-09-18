ATO seçimleri ertelendi. ATO seçimleri ne zaman?

ATO'nun ekimde başlayacak organ seçimleri, Nisan 2018'e ertelendi. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ATO'nun bu yılın ekim ayında başlayıp kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin gelecek yıl Nisan ayında yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

ATO’da Salih Bezci’nin istifasıyla boşalan başkanlık için yapılan ara seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Gürsel Baran yarışmış ve seçimden Gürsel Baran galip çıkmıştı.

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ATO seçimleri ne zaman?