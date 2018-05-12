Havacılık sektörünün düşük maliyetli (lowcoastairlines/ carriers), yolcuların ise ucuz hava yolları olarak isimlendirdiği şirketler, Avrupa’da bayrak taşıyıcı veya geleneksel havayolları karşısında şaşırtıcı şekilde büyümeye devam ediyor. Son 10 yılda pazarın önemli oyuncusu olan düşük maliyetli havayolları, ortaya çıkan araştırmalara göre önümüzdeki yıllara da damgasını vuracak. Hatta filosunu en fazla güçlendirecek 10 Avrupalı havayolu şirketinin tamamı düşük maliyetlilerden oluşuyor. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Bu sene küresel ölçekte 4.3 milyar kişinin havayoluyla seyahat etmesi bekleniyor. Havacılıktaki yıllık büyüme oranı yüzde 10’ları aşarken, havayolları da yeni uçak siparişleriyle filolarını genişletiyor. Bu büyümede dikkat çeken ise havayolları arasındaki rekabette düşük maliyetlilerin, geleneksel şirketler karşısında daha iyi performans göstermesi. Avustralya merkezli Centre for Aviation’ın (CAPA) uçak siparişlerine göre filolarını büyütecek Avrupalı havayolları üzerinde dikkat çeken araştırması, geleneksel/ bayrak taşıyıcı şirketlerin uçak siparişlerinin az olduğunu ortaya koyuyor.

İLK 20’DE SADECE THY VAR

CAPA verilerine göre Avrupalı havayollarının filosunda bugün için 7 bin 824 uçak bulunuyor. Yaşlı kıtadaki şirketlerin teslim almayı beklediği uçak sayısı ise 2 bin 379. Uçak üreticileri Boeing ve Airbus’ın yanı sıra Kanadalı Bombardier, Rus Sukhoi ve Brezilyalı Embraer gibi şirketlerle anlaşma imzalayan havayollarının bazıları filolarına yeni uçakları kattı, bazıları ise teslimatları bekliyor. CAPA araştırmasında, verdiği uçak siparişleriyle filosunu en çok büyütecek Avrupalı havayolları sıralanmış. Listenin ilk sırasında filosuna 273 uçak katarak yüzde 284 büyütecek düşük maliyetli Macar WizzAir bulunuyor. Türkiye’den ise Pegasus Havayolları düşük maliyetliler arasında 6’ncı olurken, Türk Hava Yolları Avrupa’da filosunu büyüten havayolları genel sıralamasında 14’üncü, geleneksel/ bayrak taşıyıcılar arasında ise birinci sırada yer alıyor. Geleneksel havayollarının belli büyüklüğe eriştiğinin, düşük maliyetlilerin ise büyüme aşamasında olduğunun altını çizmekte fayda var. Şimdi önümüzdeki yıllarda, filosunu yeni uçak siparişleriyle en fazla güçlendirecek 10 Avrupalı havayoluna göz atabiliriz.

1- WizzAir (Macaristan)

Düşük maliyetli Macar havayolu WizzAir’in filosunda 96 adet uçak bulunuyor. Havayolu önümüzdeki dönemde; 184 adet A321neo, 72 adet A320neo, 13 adet A321ceo ve 4 adet A320ceo olmak üzere toplam 273 uçakla filosunu güçlendirecek. Mevcut filo ortalama yaşı 4.7 yıl olan şirket yeni katılacak uçaklarla yüzde 284’lük bir büyüme sağlayacak.

2- Primera Air Group (İskandinav)

İskandinav merkezli, düşük maliyetli şirketin bünyesinde 10 adet dar gövdeli uçak mevcut. Bu uçaklardan 7’si Riga merkezli PrimeraAirNordic’e, 3 adedi ise Kopenhag merkezli Ana PrimeraAir’e ait. Filo yaşı ortalama 14 olan şirket filosuna katacağı yeni uçaklarla büyümeyi planlıyor. Grup bu yıl 2 adet A321LR, 2019 ve 2020’de de 7 adet A320neo ile 20 adet 737MAX 9’la filosunu güçlendirecek. Büyüme oranı yüzde 200.

3- Redwings (Rusya)

Moskova merkezli şirketin filosunda 8’i A320, 6’sı Tupolev 204 olmak üzere 14 uçak var. Havayolu 2022’ye kadar filosuna 6 adet Bombardier CS300 ve 16 adet Rus Irkut MC-21 ekleyecek. Şirket sipariş verdiği 22 uçakla, yüzde 157’lik filo artışı sağlayacak.

4- Norwegian Group (Norveç)

Bünyesinde 150 uçak bulunduran firma, 3.8’lik filo yaşıyla Avrupa’nın en genç filosuna sahip. Havayolunun sipariş verdiği uçaklar; 104 adet 737 MAX 8, 58 adet A320neo, 30 adet A320LR ve 12 adet Boeing 787 9. Filo büyümesi yüzde 147.

5- Travel Service Group (Çekya)

Çekya merkezli Travel Service Airline, filosundaki 26 uçakla hizmet veriyor. 2021’e kadar filosuna 37 adet 737 MAX katacak olan şirket, yüzde 147’lik büyüme sağlayacak.

6- Pegasus Havayolları (Türkiye)

Aralık 2012’de Airbus’a 100 uçak siparişi veren Pegasus Havayolları, 74 uçağa sahip. Düşük maliyetli şirket, 3.8 olan filo yaşıyla da dikkat çekiyor. Pegasus, 82 adet A320neo ve 3 adet 737-800 model uçağını 2024’e kadar teslim alacak. Havayolunun yüzde 115’lik filo artışı söz konusu.

7- S7 Airline (Rusya)

Rusya Novosibirsk merkezli havayolu şirketinin filosunda 63 uçak bulunuyor. Şirket, 11.3 yaş ortalamasını gençleştirmek için 69 uçak siparişi verdi. 19 adet A320neo, 50 adet Rus Sukhoi SSJ uçaklarını teslim almayı bekliyor.

Micolon ve Benavente, Le Colibri adlı ucaklarıyla

Göçmenlere havadan destek

İki Fransız pilot, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin yaşadıklarına dikkat çekmek ve göç yolunda onlara yardımcı olmak için ilginç bir uçuş programı yaparak sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor. Göçmen botlarının en çok battığı bölge olan Libya’nın başkenti Trablus’un kuzeyinin 50 km açıkları ise ilk hedefleri olacak. Benoit Micolon (49) ve Jose Benavente (35) adlı iki gönüllü Fransız pilot, göçmenlerin bu tarz ölümcül göçlerine dikkat çekmek ve onlara yardımcı olmak için Akdeniz kıyılarında uçuş yapacak.

Başı dertte olan göçmen botlarının Denizcilik Kurtarma Koordinasyonu Merkezi (MRCC) ile koordineli olarak çalışarak coğrafi koordinatlarını bildirecekler. Yıllardır Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yaşayan insanlar daha iyi şartlarda yaşamak, hatta hayatta kalabilmek için Avrupa’ya göç etmeye çalışıyorlar. Çok parası olmadığı için 10 kişinin binebileceği bir tekneye 30-40 kişi binmek zorunda kalanların sonu ise ölüm oluyor. Pilotlar; 130 bin Euro biriktirerek “Le Colibri” isimli DynAero mcr4s tipi uçak satın alarak işe koyulmuşlar. Yakıt ve diğer masraflarını ise yardım kampanyasıyla karşılamayı planlıyorlar.