'Kalk Gidelim' dizisinin başarılı oyuncusu Ayça Varlıer'in babası, yaptığı sürprizle kızına duygusal anlar yaşattı.

İHA'nın haberine göre, güzel oyuncu Ayça Varlıer, dizi, tiyatro ve konserler nedeniyle ailesiyle çok sık bir araya gelemiyor. Bunun üzerine Muğla'daki dizi setini ziyarete gelen baba Varlıer'in kızı ile karşılaştıkları ilk an sette duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Babasını karşısında gören Ayça Varlıer, önce çığlık attı sonra babasına sarılarak hasret giderdi. Sanatçı Varlıer, "Babamla arkadaş gibiyiz. Onu iki gün görmesem burnumda tüttüğünü hissediyorum'' diyerek özlemini dile getirdi.