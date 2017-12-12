Galatasaray, Kayseri ve Osmanlı karşısında alınan beraberliklerin ardından Fenerbahçe’de krizin fitili ateşlenmiş, teknik direktör Aykut Kocaman istifanın eşiğine gelmişti. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre başkan Aziz Yıldırım ve yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kalan deneyimli hoca, kısa sürede mental açıdan çökmüş durumda olan takımını ayağa kaldırdı. Bundan Kocamcan’ın gerek taktiksel açıdan gerekse oyuncu tercihiyle ilgili verdiği kararların büyük etkisi vardı...



4 MEVKİDE DEĞİŞİKLİK

Mehmet Topal’ı oynatıp Ozan Tufan’ı kesen, sol beke Hasan Ali’nin yerine İsmali Köybaşı’nı monte eden, Isla’nın sakatlığı geçse de sağ bekte Şener’de ısrar eden, Valbuena’yı kesip formayı Aatıf’a veren Soldado’yu daha çok hamle forveti olarak düşünen deneyimli teknik adamın, hamleleri meyvelerini verdi... Takım 4 maç üst üste galip gelirken, toplam 4 mevkide değişikliğe giden Aykut Kocaman kazanan kadroyu hiçbir şekilde bozmadı.



OYUNCULARINDAN EMPATİ YAPMALARINI İSTİYOR

Rakiplerin de puan kaybetmesiyle Kanarya, zirveye iyice yaklaşırken, yedek kalan isimler de sık sık teknik direktör Kocaman’ın kapısını çalıp forma istiyor. Deneyimli hoca, yardımcılarına detaylı şekilde hazırlattığı son 4 maçın verilerini bu isimlere gösterip “Aynı durumda 11’de oynayan sen olsan ve seni kesseydim ne hissederdin?” sorusunu yöneltiyor. Öğrencilerinden empati yapmalarını isteyen deneyimli hoca, topla oynama, şut, pozisyon, orta, ikili mücadele kazanma, orta ve korner gibi istatistikleri gösterip bu futbolculara neden şans vermediğini anlatıyor. Son haftalarda defansif anlamda daha toplu bir görüntü sergileyen son 3 maçın 2’sini gol yemeden tamamlayan Sarı-Lacivertliler, ligin en skorer ekiplerinden biri olmayı başardı... Ligdeki 15 karşılaşmanın 13’ünde rakip ağlara sallamayı başaran Kanarya, ilk golü attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kocaman’ın öğrencileri, kalesinde ilk golü gördüğü 4 mücadelede ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

aykut kocaman

fenerbahçe