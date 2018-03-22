Posta'nın haberine göre, Hande Yener’in en yakın arkadaşı şarkıcı Aylin Coşkun, çarşamba akşamı Emel Yıldırım’ın çıkardığı kozmetik markasının tanıtım davetine katıldı.



Coşkun, Hande Yener ile Seren Serengil’in küskünlüğünün sona ermesine sevindiğini söyleyerek ekledi:

"Ama ben Seren ile barışmam. Müzik kariyerimde 14 yıl sonra gelen başarımı karaladı. Affetmeyi asla düşünmüyorum. Barışmak gibi bir niyetim yok."

Seren Serengil ile Hande Yener'in arasındaki buzları ise Seda Sayan eritmişti. Seren Serengil sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Bir tesadüf barışı getirdi. Bugün kız kıza, başbaşa bir yemek yiyelim dedik. Bir masada Hande, bir masada Seda abla ile rastlaşınca Seda abla ve Örfi bey, 'Siz artık barışın' dediler, biz de barıştık. Darısı kalan küslerin başına"

Aylin Coşkun 14 yıl sonra çıkardığı "Sinsirella" isimli şarkısıyla telifmetre listelerinde üst sıralarda kendisine yer bulmuştu.

Seren Serengil yorumcusu olduğu Duymayan Kalmasın programında Aylin Coşkun'un Hande Yener'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etmişti.

"14 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM!"

Seren Serengil'in bu iddiasının ardından Aylin Coşkun Twitter'dan bir açıklamada bulunmuştu.

Aylin Coşkun, "Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!" dedi.