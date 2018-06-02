Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. Yıldırım, Koç'a futbolun başına geçmesini ve Koç'un kulübe vermeyi taahhüt ettiği paranın aynısını vereceğini söyledi.

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Ali Koç kürsüde mali konuda açıklama yapıyorum. Sen ne veriyorsan ben ve yönetimim de aynısını koyacak. Futboldan çok anladığını söyledin... Gel sen futbolu yönet, ben de amatörleri yöneteyim, sen de yönet kulübü ben de. Hem sen kazan, hem de Fenerbahçe kazansın. Fenerbahçe başkanlığı böyle bir fedakarlığı yapmayı gerektirir. Ben başkanlığım döneminde bu paraları verdim zaten. Gelin iki sorunu birden çözelim. Aziz Yıldırım çok başarısız, futbolda başarısız diyorsunuz ya, anlaştık. Siz de koyun ben de koyayım... Siz ne koyuyorsanız ben de onu koyayım ve kulübün imkanını iki katına çıkaralım. Kim Fenerbahçe için var, görelim. Ey üyeler şimdi kim Fenerabahçe için Fenerbahçeli, kim kendisi için Fenerbahçeli? Görmek için iyi bir fırsat."