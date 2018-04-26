Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret esnasında bir esnafın ‘ Şenol Güneş numara yapmaz başkan’ tepkisine gülerek cevap verdi. Aziz Yıldırım daha sonra bir restoranda çarşı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Fenerbahçe ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, mücadele 57. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına yabancı cisim isabet etmesi ile yarıda kalmıştı. Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, "Burada tiyatro oynamıştır" ifadesini kullanmıştı.

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