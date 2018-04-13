HT Magazin'de yer alan habere göre, mekân çıkışı gazetecilerle bir araya gelen çiftten Azra Akın, “Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?” sorusuna, “Biz de çocuk istiyoruz. Bu işler kısmet” cevabını verdi.

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