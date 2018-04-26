Makaron'un haberine göre, mekan çıkışı Akın, “Hayatımda her şey normal gidiyor” dedi.



Yaklaşık bir yıldır Atakan Koru’yla evli olan ve anne olmak istediği bilinen oyuncu, “Bu işler kısmet” diyerek arkadaşının arabasına bindi.

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