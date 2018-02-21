HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, tescilli güzel gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Haldun Dormen’in Almanya’da sahnelediği ‘Daha Neler’ adlı oyunda yer alan Akın “Kalbim bu aralar sahnede atıyor” dedi.

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