Dünyada elektrikli araç kullanımı giderek artıyor. Öyle ki 2040 yılında tüm araçların yüzde 60’ının elektrikli olacağı tahmin ediliyor. Birçok şehir ve ülke benzinli ve dizel araçların giriş yasağını içeren bildirgeler yayımlamış durumda. Örneğin Almanya’da 2030’da İngiltere ve Fransa’da 2040’ta yeni benzinli ve dizel otomobil artık satılamayacak. 2024’ten itibaren Roma’ya dizel araç giremeyecek. Tam 16 ülke, ülkelerine içten yanmalı otomobillerin giremeyeceği veya yenisinin satılamayacağı tarihleri açıklamış durumda. Bu gelişme sonucu elektrikli araç üretecileri de bir yandan maliyetleri düşürürken bir yandan da bu değişime ayak uyduracak üretim yapma ve buradan da tabii ki gelir ve kâr elde etme peşinde. Yatırımcılar ise şimdilik bu süreçte seyirci konumunda. İş Portföy ise otomotiv sanayiinin bu yeni üretim biçiminden yatırımcıları yararlandırmak için ‘Elektrikli Araçlar Karma Yatırım Fonu’nu çıkarmak üzere. Fon elekrtikli araç üretmek için gerekli olan pilin Şili’deki maden şirketinden Çin ve Avustralya’daki lityum pil şirketlerine oradan da elektrikli otomobil üreten şirketlerin hisselerini kapsayan bir yapıya sahip.

‘BİREYSEL YATIRIM ÇOK ZOR’

Türkiye’den Baabayiğit adı verilen yeni elektrikli otomobil üreticileri Vestel, Turkcell, Karsan, Zorlu ve ASELSAN’ın hisselerine de yatırım yapacak olan fon, toplam 40 şirketin hisselerinin getirisinden yararlanacak. Eraslan, bu şirketlerin hisselerine bireysel yatırımın zor olduğunu, örneğin lityum pil madeni hissesi almak için Şili’de hesap açılması gerektiğini, oysa Takasbank ile uzun süre çalışarak oluşturulan altyapı ile yatırımcıların bu fonla maden şirketlerinin getirisinden yararlanabileceğini ifade etti. Pil üreten şirketlerin piyasa değerinin her geçen gün arttığına değinen Eraslan, “En büyük 5 pil şirketi, 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin en büyüğünün değeri 3 milyar doları aştı. Lityum ve kobalt madenlerine talep artıyor.

En büyük lityum madeni üreticisi şirketin piyasa değeri 14 milyar doları aştı. Fon bu şirketlerin hisse senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yapacak. Elektrikli araç üretiminde yer alan şirketlerin tamamına bu fonla yatırım yapılmasını sağlıyor olacağız” dedi.

ÖZELLİKLE MADEN VE PİL ŞİRKETİ YATIRIMI KÂRLI

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, 2017’de 1 milyon 281 bin elektrikli araç satıldığını, bunun 86 milyon olan toplam araç satışına oranının yüzde 1.3 olduğunu ifade etti. Eraslan elektrikli araçların satışında şu anda en büyük sorunun satış fiyatı olduğunu bu sorunun ise pil maliyetinden kaynaklandığını kaydederek, “Ancak 2010 yılında KWh başına bin dolar olan pil maliyeti 200 doların altına geriledi. Pil ömrü de 10 yılı geçerken sürüş mesafesi de 400 kilometrenin üstüne çıktı. Pillerin boyutları küçülürken ağırlıkları azaldı. Tesla X modelinde pilin ağırlığı 540 kilograma kadar indi” dedi.

Pil üretiminde kullanılan madenlerin ağırlıkla lityum ve kobalt olduğunu vurgulayan Eraslan, her alanda kullanılan piller nedeniyle bu madenlere olan talebin her geçen gün arttığını ve bu madenleri işleten şirketlerin kârlarının katlandığını anlattı. Nitekim 2014 yılında 5 bin dolar olan lityum madeninin tonu 14 bin dolara yükseldi. Eraslan yeni fonda en büyük gelir beklentilerinden birisinin bu pillerin madenlerinin hisselerine yapılan yatırım kaynaklı olduğunu dile getirdi.