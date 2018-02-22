Bakan Albayrak'tan bor ile ilgili önemli açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'na katıldı.
Bor madeni konusunda önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Albayrak, "Bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bor konusunda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz. Bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız." dedi.
Bakan Albayrak rüzgarda da dünyanın en büyük deniz projesini hazırladıklarını belirterek, "İhalesini bu yıl düşünüyoruz. Çok yoğun bir çalışma mesai gerektiren bir konu" dedi. Kasım-Aralık ayı içerisinde ilk yerli güneş paneli projesini hayata geçireceklerini anlatan Albayrak, "Bu yıl en önemli noktası şu olacak, güneş yakasına pil ve depolama ile ilgili çok önemli bir şey eklemeyi düşünüyoruz." diye ekledi.
Madencilik alanında önemli faaliyetler olduğunun altını çizen Albayrak, şöyle devam etti:
"Devreye aldığımız Oruç Reis Gemimiz, sadece sismik noktasında Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir faaliyeti yok, madencilik alanında da araştırma yapma özelliği var. Üst düzeyde bir gemi.
Türkiye'nin jeokimya haritasının tamamı bitiyor. Jeofizik de tamamlanmak üzere... Bunlardan sonra işte, firmalarımız başvurup izni alıyor, kazmayı kazıyor. Bütün bu çerçevede kurumsal gruplarımızın da bu sektöre girmesi ile önümüzdeki süreç... 1 milyon metre, bu yıl 2 milyon metre, seneye 3 milyon metre... 5-6 milyon sondaj yapıp, çok daha fazla ve çeşit madeni piyasaya çıkaracağız."
Ayrıntılar geliyor...
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